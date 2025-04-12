Николай Цискаридзе передал Кыргызстану материалы о первой кыргызской балерине

11 апреля ректор Академии Русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе вручил заместителю председателя Кабмина Кыргызстана Эдилю Байсалову архивные материалы о Бюбюсаре Бейшеналиевой, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что первая балерина Кыргызстана, Народная артистка СССР Бюбюсара Бейшеналиева училась в заведении, которое сейчас возглавляет Цискаридзе. 100-летний юбилей балерины будет отмечаться в 2026 году. А передача архивных документов состоялась в рамках визита Байсалова в город Санкт-Петербург, передает пресс-служба Кабмина.

Фото: пресс-служба кабинета министров Кыргызстана

Известно, что в 1936 году к берегам Невы впервые отправили на учебу одаренных детей из Киргизской ССР. Среди них была и 10-летняя Бибисара, зачисленная в Ленинградское хореографическое училище имени А. Вагановой. По некоторым сведениям, ее расположения добивался писатель Чингиз Айтматов. Балерина ушла из жизни в 46 лет – 10 мая 1973 года.

В настоящее время в Кыргызстане не могут выбрать новый гимн.