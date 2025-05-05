Мужчина заявил, что был в аду после попытки суицида: Даже Гитлеру не пожелал бы

Американец утверждает, что побывал в аду. И, по его словам, этот опыт настолько ужасен, что он не пожелал бы такого даже Адольфу Гитлеру, сообщает Zakon.kz.

Это случилось в 1998 году, когда страдающий от наркозависимости Стив Канг попытался покончить с собой. И пока тело мужчины находилось на операционном столе в больнице в Калифорнии, его душа, по его словам, отправилась в сам ад.

Хотя наука достигла уровня, который ранее казался невозможным, похоже, что один вопрос останется без ответа – что происходит с нами после смерти. Многие люди делились своими историями околосмертного опыта, но Стив Канг утверждает, что его душа попала в темное и ужасное измерение, которое он описал как "ад".

"Это не место, куда вы хотите попасть. Я бы даже не пожелал этого Ким Чен Иру или Гитлеру. Я не хочу, чтобы туда попали даже мои злейшие враги. Ты находишься в страданиях и при этом не можешь ни с кем общаться. Это такая боль, столько обвинений, столько страха. Это как тревога, умноженная на десять, страх осуждения в квадрате", – сказал Канг в интервью Daily Mail.

По его словам, это было неприятное место, где нет света, растений, только каменистый пол.

"Всюду обрывы, цвета пурпурно-красные – просто неприятные оттенки. Посмотришь наверх – и только тьма. Представьте себе очень темную ночь без луны", – продолжил мужчина.

Канг отметил, что он там был не один – и именно существа, которых он там увидел, стали еще одной причиной, почему он никому не пожелал бы такого. Канг утверждает, что видел "группу гигантских демонов в мантиях", похожих на судей мертвых, о которых писали древние цивилизации тысячи лет назад.

"Я понял, что они тут главные. Они были размером с трех-, четырех-, пятиэтажные здания – очень высокие существа", – пояснил Канг.

К счастью, врачи его спасли. Стив пришел в сознание спустя примерно восемь часов, и его взгляд на жизнь полностью изменился. После такого страшного опыта Канг стал буддийским монахом, а затем евангельским пастором, посвятив свою жизнь чистоте и служению уже 25 лет.

Ранее другой мужчина, у которого останавливалось сердце на несколько минут, рассказал свою версию потустороннего мира в виде ада.