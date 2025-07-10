Сырьевое ралли: как меняются цены на нефть, золото и медь на фоне заявлений из США

Новые заявления президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин оказали существенное влияние на цены некоторых сырьевых товаров, сообщает Zakon.kz.

Очередное обострение тарифной войны США на этой неделе встряхнуло сырьевые рынки. В частности, заявления президента США о новых пошлинах вызвали резкий скачок цен на медь, косвенно это также отразилось на стоимости золота и нефти.

Медный рекорд

На фоне новостей о введении 50% тарифа на импорт меди с 1 августа 2025 года, о котором объявил Дональд Трамп, цена на металл в середине недели взлетела до 5,9 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом, согласно данным Trading Economics. Но позже цена несколько снизилась. Фьючерсы на медь в четверг торгуются на отметке 5,6 за фунт, оставаясь вблизи ранее достигнутого рекордного значения.

Фото: Zakon.kz

По заявлению Трампа, медь имеет стратегическое значение для США, так как это второй по объему используемый материал в Министерстве обороны США и ключевой компонент для производства полупроводников, аэрокосмической промышленности и т.д.

Вместе с тем спред между американскими и лондонскими контрактами достиг 25%. Как отмечается в Trading Economics, это может сигнализировать об окончании периода наращивания внутренних запасов. С февраля после первых угроз введения тарифов на базовые металлы трейдеры активно завозили медь в США, при этом почти половина потребляемой в стране меди импортируется. Таким образом, тариф может поставить под угрозу и внутренние поставки, так как добыча руды в стране относительно невелика.

Рост и снижение нефти

Между тем цены на нефть на этой неделе также преодолели отметку в 70 долларов впервые с июня. По оценкам АФК, росту нефти поспособствовало обострение напряженности на Ближнем Востоке после атак хуситов на судоходные маршруты в Красном море.

В четверг утром цены стабилизировались после двухнедельных максимумов. Согласно информации Investing, сентябрьские фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,1% – до 70,09 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI потеряли 0,2%, опустившись до 68,23 доллара за баррель.

Однако уже к обеду стоимость нефти стала умеренно снижаться на фоне растущих опасений по поводу масштабных сбоев в мировой торговле в результате введения пошлин. Это в свою очередь может ослабить спрос на нефть. К слову, дополнительное давление на цены мог оказать отчет Управления энергетической информации США (EIA): запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 7,1 млн баррелей, вопреки прогнозам снижения на 2,1 млн, также сообщает Trading Economics.

"Золотая" волатильность

События этой недели отразились и на динамике золота. Аналитики отмечают, что на фоне сохраняющейся неопределенности в торговой политике США инвесторы предпочли более безопасные активы, что поддержало рост цен на золото до 3 325 долларов за тройскую унцию. Это в большей степени отражает усиление ожиданий проведения более жесткой денежно-кредитной политики Федрезервом.

Фото: Zakon.kz

К слову, именно последние протоколы заседания ФРС могли стать дополнительным фактором, который поддержал цены на золото. Несмотря на то, что ожидалось некоторое снижение базовой ставки в США и смягчение денежно-кредитной политики в целом, американский финансовый регулятор сохраняет осторожную позицию, ориентированную на экономические данные, на фоне смешанных экономических сигналов, включая риски инфляции, вызванные тарифами, и замедление потребительских расходов.

Добавим, что курс тенге не особо отреагировал на внешний фон. На текущей неделе пара USD/KZT торговалась в узком диапазоне 518-519 тенге за доллар. При этом даже на фоне высоких цен на нефть курс незначительно снизился – до 518,9 тенге за доллар.

Ранее Zakon.kz сообщал, что страны ОПЕК+ приняли решение увеличить объемы добычи нефти в августе на 548 тыс. баррелей в сутки.