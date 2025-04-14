#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
514.94
583.74
6.13
Мир

Иран озвучил условия для ограничения своей ядерной программы

Флаг Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 05:40 Фото: pixabay
Иран на непрямых переговорах с США в Омане назвал условия для ограничения своей ядерной программы, сообщает Zakon.kz.

По информации The Wall Street Journal, опираясь на условия нового соглашения, иранские чиновники требуют от Вашингтона отмены санкций. Тегеран хочет получить доступ к миллиардам долларов, замороженным за рубежом, а также настаивает, чтобы США прекратили давление на китайских покупателей нефти.

Вместо этого Иран готов вернуться к показателю обогащения урана, предусмотренному Венским ядерным соглашением 2015 года. Встреча делегаций продлилась около двух с половиной часов.

Американскую сторону в Омане возглавлял спецпосланник президента Стив Уиткофф. Иран представлял министр иностранных дел Аббас Арагчи. Посредником в переговорах выступил министр иностранных дел Омана. Следующая встреча состоится 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Тегеран и Вашингтон обсуждали только иранский атом и санкции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Китай обогнал США в мировой торговле
Мир
03:59, 14 апреля 2025
Китай обогнал США в мировой торговле
В ЦРУ обнародовали документы о нападении инопланетян на советских солдат
Мир
02:30, 14 апреля 2025
В ЦРУ обнародовали документы о нападении инопланетян на советских солдат
Дмитрий Песков феерично поздравил Татьяну Навку с 50-летним юбилеем, станцевав на льду
Мир
23:35, 13 апреля 2025
Дмитрий Песков феерично поздравил Татьяну Навку с 50-летним юбилеем, станцевав на льду
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: