Иран озвучил условия для ограничения своей ядерной программы
По информации The Wall Street Journal, опираясь на условия нового соглашения, иранские чиновники требуют от Вашингтона отмены санкций. Тегеран хочет получить доступ к миллиардам долларов, замороженным за рубежом, а также настаивает, чтобы США прекратили давление на китайских покупателей нефти.
Вместо этого Иран готов вернуться к показателю обогащения урана, предусмотренному Венским ядерным соглашением 2015 года. Встреча делегаций продлилась около двух с половиной часов.
Американскую сторону в Омане возглавлял спецпосланник президента Стив Уиткофф. Иран представлял министр иностранных дел Аббас Арагчи. Посредником в переговорах выступил министр иностранных дел Омана. Следующая встреча состоится 19 апреля.
Ранее сообщалось, что Тегеран и Вашингтон обсуждали только иранский атом и санкции.