Иран озвучил условия для ограничения своей ядерной программы

Иран на непрямых переговорах с США в Омане назвал условия для ограничения своей ядерной программы, сообщает Zakon.kz.

По информации The Wall Street Journal, опираясь на условия нового соглашения, иранские чиновники требуют от Вашингтона отмены санкций. Тегеран хочет получить доступ к миллиардам долларов, замороженным за рубежом, а также настаивает, чтобы США прекратили давление на китайских покупателей нефти.

Вместо этого Иран готов вернуться к показателю обогащения урана, предусмотренному Венским ядерным соглашением 2015 года. Встреча делегаций продлилась около двух с половиной часов.

Американскую сторону в Омане возглавлял спецпосланник президента Стив Уиткофф. Иран представлял министр иностранных дел Аббас Арагчи. Посредником в переговорах выступил министр иностранных дел Омана. Следующая встреча состоится 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Тегеран и Вашингтон обсуждали только иранский атом и санкции.