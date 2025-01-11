Партия донера: выборы в Германии привлекли партии с необычными названиями
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На участие в досрочных парламентских выборах подали заявки партии с интересными названиями, сообщает Zakon.kz.
Выборы в Германии намечены на 23 февраля, а заявки уже подали 56 партий и политических формирований. Об этом говорится в сообщении руководителя Федеральной избирательной комиссии Германии Рут Бранд. Руководитель немецкого избиркома отметила, что решение о том, какие партии смогут участвовать в выборах, будет принято 13 или 14 января.
В списке значатся непривычные и интересные названия потенциальных участников выборов:
- "Döner Party". Это "Партия донера", основанная турками из Германии;
- "V-Party". Партия перемен, вегетарианцев и веганов;
- "Gartenpartei" – это партия садоводов.
А депутатам парламента Грузии с 1 января существенно подняли зарплату.
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