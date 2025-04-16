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Мир

Американка ради нового мужа замучила своего ребенка до смерти

в США ребенка замучили до смерти родители, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 21:31 Фото: pixabay
28-летняя Аманда Мейсон и 31-летний Морис Уле из штата Мичиган намеренно убили ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Law and Crime, пара жила вместе длительное время. Отмечается, что у женщины был ребенок от предыдущих отношений по имени Мэтью, которому на момент событий было три года.

По версии обвинения, ребенок постоянно подвергался насилию. Так, родители могли надолго запереть мальчика в комнате без еды и воды. Кроме того, его ставили на колени так, чтобы голова ударялась о стену.

Согласно данным издания, в один из дней Уле накрыл лицо мальчика подушкой якобы случайно. Также пару обвинили в том, что они намеренно мучили сына, чтобы освободить место для их совместного ребенка.

Также сообщается, что однажды родители заметили, что мальчик перестал дышать, его не спасли. После чего, как полагают правоохранители, пара придумала версию, в которой они сняли с себя ответственность за произошедшее. Однако было доказано, что последние в жизни ребенка травмы были нанесены намеренно.

Семейная пара находится под арестом. Известно, что у Мейсон есть брат, который также в 2015 году жестоко обращался с дочерью. Вместе с женой мужчина отбывает пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что переписка по WhatsApp обернулась потерей 5 млн тенге для семьи из Караганды.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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