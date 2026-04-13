#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

Американка превратила подвал в тюрьму ради социальных выплат

В США женщину обвиняют в удержании и истязании родственницы ради пособий, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 19:47 Фото: freepik
В городе Сагино (штат Мичиган, США) полиция расследует дело о жестоком обращении с пожилой женщиной, которую, по данным следствия, почти два года удерживали в подвале частного дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MLive со ссылкой на правоохранительные органы, 48-летняя Таша Бимон арестована по обвинению в том, что она содержала свою 58-летнюю родственницу с инвалидностью в неволе, лишая ее пищи, воды и доступа к санитарным условиям. Кроме того, пострадавшая заявила о психологическом давлении, в том числе из-за постоянно включенного на высокой громкости радио.

Согласно данным издания, когда женщина сумела выбраться из запертого помещения в отсутствие хозяев дома, она разбила окно соседнего дома металлическим предметом, чтобы привлечь внимание и вызвать полицию. Очевидец, вызвавший экстренные службы, сообщил о крайне истощенном состоянии пострадавшей.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в подвале, где, предположительно, удерживалась женщина, грязный матрас, запертую дверь, ведро с отходами и включенное на максимальную громкость радио.

Пострадавшую госпитализировали. По словам следователей, она является супругой брата подозреваемой и рассказала о длительном насильственном удержании и тяжелых условиях содержания.

Позднее Таша Бимон призналась следствию, что действительно удерживала родственницу в доме. По информации полиции, мотивом преступления могло стать получение социальных выплат по инвалидности.

Ей предъявлены обвинения в жестоком обращении с уязвимым взрослым первой степени и незаконном лишении свободы. Подозреваемая находится под стражей в тюрьме округа Сагино и ожидает суда, назначенного на 20 апреля.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме задержали разыскиваемого блогера из Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Электрошоковый ошейник против сына: американку арестовали за издевательства над ребенком
23:19, 27 марта 2025
Электрошоковый ошейник против сына: американку арестовали за издевательства над ребенком
Американка намеренно подожгла дом и убила 12-летнюю дочь
06:10, 30 января 2025
Американка намеренно подожгла дом и убила 12-летнюю дочь
В Шымкенте сноха оформила на свекра кредит и сбежала
04:59, 22 июля 2023
В Шымкенте сноха оформила на свекра кредит и сбежала
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Сегодня
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Сегодня
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Сегодня
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Сегодня
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: