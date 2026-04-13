Американка превратила подвал в тюрьму ради социальных выплат

В городе Сагино (штат Мичиган, США) полиция расследует дело о жестоком обращении с пожилой женщиной, которую, по данным следствия, почти два года удерживали в подвале частного дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MLive со ссылкой на правоохранительные органы, 48-летняя Таша Бимон арестована по обвинению в том, что она содержала свою 58-летнюю родственницу с инвалидностью в неволе, лишая ее пищи, воды и доступа к санитарным условиям. Кроме того, пострадавшая заявила о психологическом давлении, в том числе из-за постоянно включенного на высокой громкости радио.

Согласно данным издания, когда женщина сумела выбраться из запертого помещения в отсутствие хозяев дома, она разбила окно соседнего дома металлическим предметом, чтобы привлечь внимание и вызвать полицию. Очевидец, вызвавший экстренные службы, сообщил о крайне истощенном состоянии пострадавшей.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в подвале, где, предположительно, удерживалась женщина, грязный матрас, запертую дверь, ведро с отходами и включенное на максимальную громкость радио.

Пострадавшую госпитализировали. По словам следователей, она является супругой брата подозреваемой и рассказала о длительном насильственном удержании и тяжелых условиях содержания.

Позднее Таша Бимон призналась следствию, что действительно удерживала родственницу в доме. По информации полиции, мотивом преступления могло стать получение социальных выплат по инвалидности.

Ей предъявлены обвинения в жестоком обращении с уязвимым взрослым первой степени и незаконном лишении свободы. Подозреваемая находится под стражей в тюрьме округа Сагино и ожидает суда, назначенного на 20 апреля.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме задержали разыскиваемого блогера из Казахстана.