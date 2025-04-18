Робот с ИИ начал патрулировать улицы Таиланда

В Таиланде представили первого полицейского‑робота с искусственным интеллектом. Дебют "Pol Col Nakhonpathom Plod Phai" ("Накхон‑Патхом в безопасности") состоялся 16 апреля 2025 года на празднике Сонгкран, сообщает Zakon.kz.

Робот, как отмечено на сайте Interesting Engineering, оснащен круговой камерой и подключен к системе видеонаблюдения, которая работает по всей провинции. Кроме того, аппарат в режиме реального времени получает данные от дронов, анализирует происходящее на улицах и отправляет собранную информацию в центр управления.

Одна из главных функций робота-полицейского – распознавание лиц.

Он может определить, находится ли человек в розыске или входит в группу риска.

Представители полиции подчеркивают, что это шаг к новому уровню безопасности. Так, в отличие от людей, робот может без устали патрулировать улицы, а встроенный ИИ помогает мгновенно реагировать на угрозы.

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