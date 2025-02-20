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Общество

В Казахстане представили официальный логотип к 80-летию Победы в ВОВ

В Казахстане представили официальный логотип к 80-летию Победы в ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 09:54 Фото: Zakon.kz
В Министерстве обороны Казахстана сегодня показали официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Снимком оборонное ведомство 20 февраля 2025 года поделилось в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/modgovkz

"Официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", – следует из подписи публикации МО РК.

3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.

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Позднее правительство Казахстана утвердило План мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі". Согласно документу, военный парад, посвященный 80-летию Победы в ВОВ и Дню защитника Отечества, пройдет 7 мая 2025 года.

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Военные парады в Казахстане не проводились с 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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