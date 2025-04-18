#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Мир

В США появился клуб молодых отцов

Отец, сын, дети, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 20:38 Фото: pixabay
В Нью-Йорке набирает популярность сообщество молодых отцов Brooklyn Stroll Club. Члены комьюнити выходят на совместные прогулки, обсуждают детское питание, сон и находят единомышленников, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Times, основатель Brooklyn Stroll Club – Джо Гонсалес, 32-летний продюсер в креативном агентстве и отец 10-месячного сына по имени Сол. Мужчина утверждает, что идея создать сообщество отцов пришла к нему после безуспешных попыток найти себе друзей, у которых тоже есть дети.

"Мамы уже давно берут на себя эту роль – они великолепно умеют создавать сообщества. У меня в Нью-Йорке почти не было знакомых отцов, и мне очень хотелось найти людей, которые переживают похожий опыт", – рассказал Гонсалес.

Ранее стало известно, какие двойные имена в Казахстане придумывают родители своим детям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Четыре человека погибли при обрыве троса канатной дороги в Италии
Мир
19:52, Сегодня
Четыре человека погибли при обрыве троса канатной дороги в Италии
Китай прекратил импорт газа из США
Мир
19:10, Сегодня
Китай прекратил импорт газа из США
В США пригрозили выйти из переговоров по Украине: что об этом думают в России
Мир
15:51, Сегодня
В США пригрозили выйти из переговоров по Украине: что об этом думают в России
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: