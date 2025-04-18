В США появился клуб молодых отцов

В Нью-Йорке набирает популярность сообщество молодых отцов Brooklyn Stroll Club. Члены комьюнити выходят на совместные прогулки, обсуждают детское питание, сон и находят единомышленников, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Times, основатель Brooklyn Stroll Club – Джо Гонсалес, 32-летний продюсер в креативном агентстве и отец 10-месячного сына по имени Сол. Мужчина утверждает, что идея создать сообщество отцов пришла к нему после безуспешных попыток найти себе друзей, у которых тоже есть дети.

"Мамы уже давно берут на себя эту роль – они великолепно умеют создавать сообщества. У меня в Нью-Йорке почти не было знакомых отцов, и мне очень хотелось найти людей, которые переживают похожий опыт", – рассказал Гонсалес.

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