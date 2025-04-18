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Мир

В США пригрозили выйти из переговоров по Украине: что об этом думают в России

США пригрозили выйти из переговоров по Украине, что сказал в России, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:51 Фото: pixabay
США могут прекратить усилия по прекращению российско-украинского конфликта в течение "нескольких дней", если не увидят признаков прогресса, сообщает Zakon.kz.

Об этом в пятницу, 18 апреля, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Если завершение войны в Украине невозможно, нам нужно двигаться дальше. Нам нужно очень быстро определить – и я говорю о днях – возможно ли это вообще", – подчеркнул он.

Как пишет CNN, комментарий Рубио указывают на нарастающее недовольство внутри администрации Трампа по поводу отсутствия продвижения в прекращении продолжающегося уже три года конфликта.

Тем временем частичное соглашение о прекращении огня на объектах энергетической инфраструктуры, заключенное при посредничестве США, закончилось в четверг, 17 апреля. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Месяц действительно истек. В настоящий момент никаких иных указаний Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, не было", – заявил он.

Между тем в Госдепартаменте сообщили, что предложенный США план мирного урегулирования получил "воодушевленный прием" на переговорах в Париже, но его детали не раскрываются. Также сообщается, что Рубио передал тот же план министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Выступая в пятницу, Рубио отметил, что он и спецпредставитель Уиткофф прибыли в Париж, чтобы "начать разговор о более конкретных очертаниях того, что потребуется для окончания войны", и выяснить, можно ли вообще завершить этот конфликт.

"Если это невозможно, если позиции сторон настолько различны, что договориться нереально, тогда, думаю, президент, скорее всего, скажет – мы закончили. Это не наша война. Мы ее не начинали. США помогают Украине уже три года, и мы хотим, чтобы это закончилось, но это не наша война", – добавил он.

В Кремле считают, что можно говорить об определенном прогрессе в переговорах по Украине, связанном с временным мораторием на удары по энергетической инфраструктуре, пишет РИА Новости.

"Это нужно задавать вопрос в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать – это прогресс, связанный с временным мораторием, которого придерживается Россия, по ненанесению ударов по энергетической инфраструктуре. Россия его придерживается, чего не скажешь об украинской стороне. Наработки есть, но впереди еще много сложных обсуждений", – сказал Песков, комментируя заявление Рубио.

11 апреля 2025 года президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел переговоры по ситуации в Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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