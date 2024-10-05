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Почти 70 тонн риса вернул Казахстан в Индию: какие еще продукты не пропустили через границу

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Партия риса отправилась обратно в Индию из Казахстана из-за несоответствия сертификатов, сообщает Zakon.kz.

Нарушения фитосанитарных требований в импортируемой подкарантинной продукции выявили инспекторы ФКП "Болашак" в Мангистауской области. Выяснилось, что 66,9 тонны риса, направлявшегося из Индии в Тараз, не соответствовали предоставленному сертификату.

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Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

"Ранее из-за отсутствия фитосанитарного сертификата инспекторы ФКП "Карасу" в Жамбылской области вернули 22 тонны орехов в Кыргызстан. Аналогичная ситуация произошла на ФКП "Кайрак" в Костанайской области, где в Россию вернули 22,9 тонны картофеля. Через ФКП "Сырым" в Западно-Казахстанской области была предотвращена попытка ввоза яблок без необходимых документов", – рассказали в пресс-службе Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

Ранее на ФКП Международного аэропорта Астаны выявили саженцы из России, на которые отсутствовали фитосанитарные сертификаты. Груз вернули отправителю.

При проведении вторичного контроля пиломатериалов (75,5 м³), поступивших из Российской Федерации, инспекторы Кокшетауской ГТИ и Абайской РТИ в Карагандинской области обнаружили живые личинки черного соснового усача.

В ведомстве отметили, что по всем фактам в отношении собственников продукции были приняты административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РК.

Напомним, запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из государств ЕАЭС приняли 26 июля 2024 года. Он будет действовать до 31 декабря. Исключение составляет лишь транзит зерна через территорию страны.

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