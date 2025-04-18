Казахстанцы не пострадали во время стрельбы в университете Флориды

Среди убитых и раненных при стрельбе 17 апреля в университете Флориды нет казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В четверг на территории университета штата Флорида (Florida State University) произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека и еще шестеро получили ранения. По данным местной полиции, стрелявший 20-летний Финикс Айкнер был ранен и взят под стражу.

🚨 #BREAKING: Police announce the shooter at Florida State University is the son of a Leon County Sheriff's Deputy



He's been identified as 20-year-old Phoenix Ikner, and used one of his mother's weapons to commit the mass shooting at FSU.



HOLY CRAP. pic.twitter.com/mlkrQAQlvg — Nick Sortor (@nicksortor) April 17, 2025

Следователи установили, что Айкнер использовал оружие принадлежавшее его матери Джессики Икнер, которая прослужила в полиции 18 лет. По предварительным данным, речь идет о табельном пистолете, к которому молодой человек получил доступ без разрешения.

Джессика Икнер, фото: Х/TheNewsTrending

Погибшие, по информации университета, не были студентами учебного заведения. Четверо раненых доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Университет призвал желающих почтить память погибших во время стрельбы.

18 апреля на своей странице в Telegram, Центр международных программ прокомментировал происшествие. Оказалось, что четверо казахстанцев обучаются в университете Флориды по программе "Болашак". Из них, три студента по программе магистратуры и один студент по программе докторантуры.

"По имеющейся информации, все стипендиаты находятся в безопасности и следуют рекомендациям местных властей. Мы выражаем благодарность студентам за оперативное информирование и соблюдение мер предосторожности", – говорится в сообщении.

Также Центр выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

14 апреля председатель правления АО "Центр международных программ" Адиль Кусманов рассказал о введении возрастных ограничений по программе "Болашақ".