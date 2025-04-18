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Мир

Казахстанцы не пострадали во время стрельбы в университете Флориды

Казахстанцев нет среди пострадавших во время стрельбы в университете Флориды, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 03:19 Фото: Instagram/floridastateuniversity
Среди убитых и раненных при стрельбе 17 апреля в университете Флориды нет казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В четверг на территории университета штата Флорида (Florida State University) произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека и еще шестеро получили ранения. По данным местной полиции, стрелявший 20-летний Финикс Айкнер был ранен и взят под стражу.

Следователи установили, что Айкнер использовал оружие принадлежавшее его матери Джессики Икнер, которая прослужила в полиции 18 лет. По предварительным данным, речь идет о табельном пистолете, к которому молодой человек получил доступ без разрешения.

Джессика Икнер, фото: Х/TheNewsTrending

Погибшие, по информации университета, не были студентами учебного заведения. Четверо раненых доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Университет призвал желающих почтить память погибших во время стрельбы.

18 апреля на своей странице в Telegram, Центр международных программ прокомментировал происшествие. Оказалось, что четверо казахстанцев обучаются в университете Флориды по программе "Болашак". Из них, три студента по программе магистратуры и один студент по программе докторантуры.

"По имеющейся информации, все стипендиаты находятся в безопасности и следуют рекомендациям местных властей. Мы выражаем благодарность студентам за оперативное информирование и соблюдение мер предосторожности", – говорится в сообщении.

Также Центр выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

14 апреля председатель правления АО "Центр международных программ" Адиль Кусманов рассказал о введении возрастных ограничений по программе "Болашақ".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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