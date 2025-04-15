Возрастные ограничения ввели по программе "Болашақ"
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "Центр международных программ" Адиль Кусманов рассказал о введении возрастных ограничений по программе "Болашақ", сообщает Zakon.kz.
В эксклюзивном интервью программе "Уәде" Адиль Кусманов прокомментировал случай с 78-летним участником образовательной программы. Он отметил, что ранее возрастных ограничений для соискателей не было – подавать заявки могли даже те, кто достиг пенсионного возраста. Сейчас в приказ министра были внесены изменения.
Теперь возрастной порог для участия в научной стажировке установлен на уровне 59 лет для мужчин и 57 лет для женщин. Приказ уже утвержден и вступил в силу.
10 апреля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в преддверии Дня работников науки встретился с отечественными учеными и поздравил их с профессиональным праздником.
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