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Общество

Возрастные ограничения ввели по программе "Болашақ"

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 08:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "Центр международных программ" Адиль Кусманов рассказал о введении возрастных ограничений по программе "Болашақ", сообщает Zakon.kz.

В эксклюзивном интервью программе "Уәде" Адиль Кусманов прокомментировал случай с 78-летним участником образовательной программы. Он отметил, что ранее возрастных ограничений для соискателей не было – подавать заявки могли даже те, кто достиг пенсионного возраста. Сейчас в приказ министра были внесены изменения.

Теперь возрастной порог для участия в научной стажировке установлен на уровне 59 лет для мужчин и 57 лет для женщин. Приказ уже утвержден и вступил в силу.

10 апреля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в преддверии Дня работников науки встретился с отечественными учеными и поздравил их с профессиональным праздником.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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