Еще одно землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане

15 октября казахстанские сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz.

По данным сети сейсмических станций "СОМЭ", подземные толчки произошли в 09:36 алматинского времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 1544 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения: 14.2.

Магнитуда MPV: 6.3.

Глубина: 10 км.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана не было.

Ранее 11 октября в Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5.

7 октября Афганистан потрясло землетрясение магнитудой 6,2, от которого погибли более 2 тыс. человек.

