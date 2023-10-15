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Еще одно землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане

сейсмограф Фото: Indiana University
15 октября казахстанские сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz.

По данным сети сейсмических станций "СОМЭ", подземные толчки произошли в 09:36 алматинского времени.

  • Эпицентр землетрясения расположен в 1544 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
  • Энергетический класс землетрясения: 14.2.
  • Магнитуда MPV: 6.3.
  • Глубина: 10 км.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана не было.

Ранее 11 октября в Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5.

7 октября Афганистан потрясло землетрясение магнитудой 6,2, от которого погибли более 2 тыс. человек.

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