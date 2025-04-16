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Происшествия

Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в 920 км от Алматы

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 09:35 Фото: Zakon.kz
Сотрудники ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня зарегистрировали новое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта центра.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 16 апреля 2025 года в 04 час. 14 мин. 05 сек. по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Координаты землетрясения: 36.600 с.ш. 70.460 в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Афганистана, в 920 км на юго-запад от Алматы", – говорится в оперативном сообщении, опубликованном в среду.

На территории Казахстана подземные толчки не почувствовали.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 09:35
В МЧС рассказали о действиях в случае сильного землетрясения

13 апреля 2025 года казахстанцы почувствовали землетрясение, которое произошло в Таджикистане. Очаг землетрясения был расположен в 170 километрах от таджикского Худжанда и 673 километрах на юго-запад от Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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