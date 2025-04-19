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Мир

Некоторые студенты российских вузов получат стипендию Владимира Жириновского

Владимир Жириновский, политик, Россия , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 13:11 Фото: instagram/zhirinovskiy
В России учредили стипендию имени Владимира Жириновского. Ее будут ежегодно получать лучшие студенты в области востоковедения и госуправления, сообщает Zakon.kz.

Выплаты для студентов и аспирантов составят 15 тысяч и 20 тысяч рублей в месяц соответственно – более 95 тысяч и порядка 127 тысяч тенге. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"С 1 сентября 2025 года студенты (курсанты) вузов и аспиранты (адъюнкты) вузов, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В. В. Жириновского", – говорится в сообщении российского кабмина.

Для получения выплат студенты должны пройти конкурсный отбор, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Обязательным требованием для кандидатов станет отсутствие троек (оценок удовлетворительно) по итогам аттестаций. Также будут обращать внимание на публикации в научных изданиях, участие в конференциях и гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алматы. Также там и окончил среднюю школу № 25 имени Дзержинского. Он был известным российским политиком и востоковедом, основателем партии ЛДПР, депутатом Госдумы РФ. Шесть раз выдвигался на выборах президента России. Умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

Политик был известен своими яркими афоризмами и высказываниями, многие его прогнозы оказывались точными, а некоторые видео с его словами "завирусились" в интернете.

Ранее в акимате Алматы опровергли информацию о планах установить в мегаполисе памятник Владимиру Жириновскому.

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Андрей Дюсупов
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