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Мир

Афтершоки и гуманитарный кризис мешают восстановить Мьямну после землетрясения

Руины, архитектура, памятники, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 05:58 Фото: pixabay
Частые и сильные подземные толчки продолжают сотрясать центральную часть Мьянмы почти ежедневно, усиливая страх пострадавших жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в районах Мьянмы, наиболее пострадавших от сильного землетрясения три недели назад, основные услуги еще не восстановлены, а спасатели, занимающиеся извлечением тел погибших и расчисткой завалов, сталкиваются с регулярными подземными толчками и нехваткой ресурсов.

В докладе о ситуации, опубликованном 18 апреля вечером Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), говорится, что частые и сильные подземные толчки продолжают сотрясать центральную часть Мьянмы.

"Спустя три недели после того, как 28 марта в Мьянме произошло два катастрофических землетрясения, наиболее пострадавшие общины по-прежнему лишены безопасного жилья, чистой воды, стабильного электроснабжения, медицинской помощи и основных услуг", – говорится в отчете.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,7 находился недалеко от Мандалая, второго по величине города Мьянмы. Ранее сообщалось, что 13 апреля 2025 года центральную Мьянму потрясло очередное землетрясение магнитудой 5,5.

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Аксинья Титова
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