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Мир

Одномоторный самолет рухнул на дома в Калифорнии: погиб пилот

авиакатастрофа, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 11:52 Фото: Х/AirNavRadar
В Калифорнии в субботу, 3 мая, небольшой одномоторный самолет потерпел крушение и упал на жилые дома в районе Вуд-Ранч в Сими-Вэлли, сообщает Zakon.kz.

По информации LA Times, сразу после падения самолета начался пожар – загорелись два дома.

"По данным Федерального управления гражданской авиации, единственным пассажиром самолета Vans RV-10 был неопознанный пилот. Он погиб в результате крушения", – говорится в сообщении.

В момент крушения внутри обоих домов находились люди, но они не пострадали.

Ранее в аэропорту Центральной Флориды перед вылетом загорелся самолет авиакомпании Delta Air Lines.Инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Кадры с горящим воздушным судном разлетелись по Сети.

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Андрей Дюсупов
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