Одномоторный самолет рухнул на дома в Калифорнии: погиб пилот

По информации LA Times, сразу после падения самолета начался пожар – загорелись два дома.

В момент крушения внутри обоих домов находились люди, но они не пострадали.

Small plane Crashes Into Simi Valley Neighborhood In Southern California Damaging Homes And Killing Pilot



Authorities did not release any information about the pilot of the single engine, fixed wing plane, nor did they say what might have caused the plane to crash.#simivalley… pic.twitter.com/EoMazD2m21