Одномоторный самолет рухнул на дома в Калифорнии: погиб пилот

В Калифорнии в субботу, 3 мая, небольшой одномоторный самолет потерпел крушение и упал на жилые дома в районе Вуд-Ранч в Сими-Вэлли, сообщает Zakon.kz.

По информации LA Times, сразу после падения самолета начался пожар – загорелись два дома.

"По данным Федерального управления гражданской авиации, единственным пассажиром самолета Vans RV-10 был неопознанный пилот. Он погиб в результате крушения", – говорится в сообщении.

В момент крушения внутри обоих домов находились люди, но они не пострадали.

Small plane Crashes Into Simi Valley Neighborhood In Southern California Damaging Homes And Killing Pilot



Authorities did not release any information about the pilot of the single engine, fixed wing plane, nor did they say what might have caused the plane to crash.#simivalley… pic.twitter.com/EoMazD2m21 — Loose Cannon News (@LooseCannonNews) May 4, 2025

Ранее в аэропорту Центральной Флориды перед вылетом загорелся самолет авиакомпании Delta Air Lines.Инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Кадры с горящим воздушным судном разлетелись по Сети.