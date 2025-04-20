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Мир

Жительница США воссоединилась с любимой собакой спустя пять лет разлуки

Йоркширскому терьер, США, ураган, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 17:33 Фото: pixabay
Йоркширскому терьеру по кличке Кингстон было шесть лет, когда он исчез. В 2020 году штат Луизиана накрыл ураган Лора. В день бедствия его хозяйка вернулась домой и обнаружила, что пса нигде нет, сообщает Zakon.kz.

Женщина уже потеряла надежду вернуть Кингстона, как вдруг ей пришло письмо, что его нашли, об этом пишет USA Today.

Как оказалось, собака пережила ураган и долго бродяжничала. Ее приютили в студенческом общежитии, расположенном в соседнем штате. Студенты рассказали, что все это время пес жил с ними, ходил с ними в магазины и посещал спортивные матчи. Хозяйка смогла приехать к своему питомцу только через неделю.

"Я была в конце подъездной дорожки, а он стоял у дома, и я сказала: "Кингстон, иди к мамочке". И он побежал ко мне, и мое сердце разорвалось", – вспоминает хозяйка собаки Дебби Ла Флер.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле бездомная собака принесла своего умирающего щенка к двери ветеринарной клиники, расположенной в районе Бейликдюзю. Их заметил дежурный санитар, который и занялся лечением четвероногого.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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