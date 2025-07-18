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Мир

В США нашли кошку, пропавшую пять лет назад в Германии

кошка, США, Германия, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 21:07 Фото: pixabay
Кошку по кличке Трикси нашли в окрестности населенного пункта Ошеана, штат Мичиган. Животное было чипировано, и ветеринары с удивлением обнаружили, что его хозяйка живет в Германии, сообщает Zakon.kz.

Женщина рассказала, что Трикси бесследно исчезла в 2020 году. Хозяйка долго искала свою питомицу, но безуспешно, сообщает Need To Know (NTK).

"Каким образом Трикси попала на другой континент, остается загадкой. Нашедшим животное сотрудникам зоозащитной организации не удалось обнаружить никаких документов о его ввозе в страну. Согласно одной из версий, кошка могла как-то попасть в грузовой контейнер и преодолеть", – пишет издание.

21 июля женщина прилетит в США, чтобы забрать свою кошку. Перелет оплатит благотворительная организация из Мичигана.

Ранее сообщалось, что в Костанае спасатели МЧС пришли на помощь кошке, которая восемь дней не могла самостоятельно спуститься с дерева во дворе жилого дома.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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