В США нашли кошку, пропавшую пять лет назад в Германии

Кошку по кличке Трикси нашли в окрестности населенного пункта Ошеана, штат Мичиган. Животное было чипировано, и ветеринары с удивлением обнаружили, что его хозяйка живет в Германии, сообщает Zakon.kz.

Женщина рассказала, что Трикси бесследно исчезла в 2020 году. Хозяйка долго искала свою питомицу, но безуспешно, сообщает Need To Know (NTK).

"Каким образом Трикси попала на другой континент, остается загадкой. Нашедшим животное сотрудникам зоозащитной организации не удалось обнаружить никаких документов о его ввозе в страну. Согласно одной из версий, кошка могла как-то попасть в грузовой контейнер и преодолеть", – пишет издание.

21 июля женщина прилетит в США, чтобы забрать свою кошку. Перелет оплатит благотворительная организация из Мичигана.

