Столько вреда и разрушений: Байден раскритиковал администрацию Трампа

Бывший президент США Джо Байден резко раскритиковал администрацию действующего главы Штатов Дональда Трампа во время выступления в Чикаго, сообщает Zakon.kz.

По словам Байдена, команда Трампа "ломает все подряд". За всю речь он ни разу не назвал своего преемника по имени, использовав словосочетание "этот парень".

"Меньше чем за 100 дней эта новая администрация натворила столько – нанесла столько вреда и столько разрушений. Они нанесли удар по управлению социального обеспечения, уволив семь тысяч сотрудников, включая самых опытных чиновников", – цитирует телеканал CNN экс-президента.

Ранее сообщалось, что Трамп запретил Байдену и Харрис допуск к секретной информации.