Байден не может свести концы с концами на президентскую пенсию

Экс-президент США Джо Байден оказался в тяжелом финансовом положении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, у Байденов накопилось около 800 тыс. долларов долгов, включая ипотеку на дом в Рехобот-Бич. Пенсия и пособия экс-президента и сенатора в 416 тыс. долларов в год не позволяют покрыть расходы, а дополнительных источников заработка нет.

Байдену оказалось непросто монетизировать свое президентство: компании не спешат приглашать его для публичных выступлений, а популярность экс-президента среди союзников снизилась. Желающих заказать выступление за 300-500 тыс. долларов практически нет, и вся надежда семьи на 10 млн долларов за мемуары.

"Но даже эта сумма выглядит довольно скромно на фоне гонораров экс-президента Барака Обамы, который получил за книгу 60 млн долларов", – говорится в публикации.

Вдобавок Байден борется с раком простаты. Его супруга Джилл Байден ушла с работы преподавателя и занялась неоплачиваемой общественной деятельностью. Сын Хантер задолжал несколько миллионов долларов по алиментам, а его публичные выступления, книги и картины перестали пользоваться популярностью.

