Скандал разгорелся на Шри-Ланке из-за фотографии зуба Будды
Священная реликвия выставлена на всеобщее обозрение в храме зуба Будды в Канди. Фотографирование внутри храма строго запрещено. Посетителей досматривают, запрещая проносить мобильные телефоны, сумки и любые посылки, уточняет газета The Guardian.
Несмотря на строгие меры, в сеть попала фотография, которую могли сделать во время редкой выставки реликвии, впервые открытой для публичного осмотра с 2009 года. Полиция поручила Управлению уголовных расследований выяснить подлинность снимка и обстоятельства его появления.
В Мьянме опасаются за сохранность буддистких храмов. 28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение. Расположенные недалеко от крупной линии разлома Сагайн в центре Мьянмы 2200 буддийских памятников XI века уже давно подвержены сейсмическим явлениям.