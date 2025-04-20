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Мир

Скандал разгорелся на Шри-Ланке из-за фотографии зуба Будды

статуя Будды, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 21:17 Фото: freepik
Полиция Шри-Ланки начала расследование после появления в соцсетях снимка, на котором, предположительно, изображен зуб Будды. Снимок вызвал бурную реакцию, так как фотографировать реликвию строго запрещено, сообщает Zakon.kz.

Священная реликвия выставлена на всеобщее обозрение в храме зуба Будды в Канди. Фотографирование внутри храма строго запрещено. Посетителей досматривают, запрещая проносить мобильные телефоны, сумки и любые посылки, уточняет газета The Guardian

Несмотря на строгие меры, в сеть попала фотография, которую могли сделать во время редкой выставки реликвии, впервые открытой для публичного осмотра с 2009 года. Полиция поручила Управлению уголовных расследований выяснить подлинность снимка и обстоятельства его появления.

В Мьянме опасаются за сохранность буддистких храмов. 28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение. Расположенные недалеко от крупной линии разлома Сагайн в центре Мьянмы 2200 буддийских памятников XI века уже давно подвержены сейсмическим явлениям. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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