Шри-Ланка зовет удаленщиков жить у моря

Шри-Ланка официально запустила визу для цифровых кочевников, сообщает Zakon.kz.

Правительство Шри-Ланки официально запустило программу виз для цифровых кочевников. Оформлением документов занимается Департамент иммиграции и эмиграции страны.

"Виза позволяет иностранным удаленным сотрудникам, фрилансерам и предпринимателям, работающим на зарубежные компании или ведущим бизнес за пределами Шри-Ланки, жить в стране в течение одного года с возможностью ежегодного продления", – говорится в документе.

Для получения визы заявителю должно быть не менее 18 лет, а подтвержденный ежемесячный доход должен составлять не менее двух тысяч долларов США. Стоимость оформления составляет 500 долларов.

"Подать заявление можно также вместе с супругом или супругой и детьми. Владельцам визы разрешено открывать банковские счета в Шри-Ланке", – уточняется в документе Департамента иммиграции и эмиграции страны.

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