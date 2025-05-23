Гарвард выгоняет иностранных студентов: есть ли среди них казахстанцы
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В Министерстве науки и высшего образования 23 мая 2025 года отреагировали на информацию из США о том, что Гарвардский университет решил избавиться от иностранных студентов, сообщает Zakon.kz.
Как указал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства Олжас Беркинбаев, на сегодняшний день по программе "Болашак" в Гарварде обучаются семь человек.
"Информации о студентах, обучающихся по другим программам или на собственные средства, у нас нет. По таким случаям будут направлены соответствующие запросы", – написал он.
Ранее стало известно, что правительство США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. И теперь все иностранные студенты, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы.
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