Гарвард выгоняет иностранных студентов: есть ли среди них казахстанцы

В Министерстве науки и высшего образования 23 мая 2025 года отреагировали на информацию из США о том, что Гарвардский университет решил избавиться от иностранных студентов, сообщает Zakon.kz.

Как указал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства Олжас Беркинбаев, на сегодняшний день по программе "Болашак" в Гарварде обучаются семь человек.

"Информации о студентах, обучающихся по другим программам или на собственные средства, у нас нет. По таким случаям будут направлены соответствующие запросы", – написал он.

Ранее стало известно, что правительство США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. И теперь все иностранные студенты, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы.