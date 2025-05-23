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События

Гарвард выгоняет иностранных студентов: есть ли среди них казахстанцы

Здания Гарвардского университета, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 12:16 Фото: pixabay
В Министерстве науки и высшего образования 23 мая 2025 года отреагировали на информацию из США о том, что Гарвардский университет решил избавиться от иностранных студентов, сообщает Zakon.kz.

Как указал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства Олжас Беркинбаев, на сегодняшний день по программе "Болашак" в Гарварде обучаются семь человек.

"Информации о студентах, обучающихся по другим программам или на собственные средства, у нас нет. По таким случаям будут направлены соответствующие запросы", – написал он.

Ранее стало известно, что правительство США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. И теперь все иностранные студенты, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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