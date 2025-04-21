Китай предостерег страны от торговых уступок США в ущерб Пекину

Министерство торговли Китая предупредило другие страны о последствиях заключения торговых сделок с Соединенными Штатами, если это будет происходить за счет китайских интересов, сообщает Zakon.kz.

Заявление прозвучало на фоне попыток ряда торговых партнеров США договориться о смягчении пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Многие из этих ограничений пока отложены до июля, но переговоры продолжаются.

"Умиротворение не приносит мира, а компромисс не вызывает уважения", — заявил представитель Министерства торговли КНР в 21 апреля 2025 года.

По его словам, попытки добиться исключений от американских пошлин, поступившись интересами других, ради краткосрочной выгоды — это игра с огнем.

"Переговоры с тигром неизбежно заканчиваются неудачей и наносят ущерб всем сторонам. Жертвовать чужими интересами ради собственного положения — путь в тупик", — добавил он.

Пекин подчеркивает, что уважает стремление других государств к разрешению споров с США, однако призывает партнеров занять позицию справедливости и стать, как выразились в министерстве, "на правильную сторону истории".





"Особо подчеркиваем: Китай решительно выступает против любых соглашений, заключенных в ущерб его интересам. Такие шаги не будут приняты, и мы оставляем за собой право на ответные меры", — говорится в заявлении.

Заявление Пекина последовало за публикацией агентства Bloomberg, в которой сообщалось, что администрация Трампа якобы планирует оказывать давление на другие страны, чтобы те сокращали торговлю с Китаем. По данным издания, США рассматривают возможность введения новых пошлин против государств, которые тесно связаны с китайской экономикой.

Ранее сообщалось, что на фоне торговой войны Китай прекратил импорт газа из США.