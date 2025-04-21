Разъяренный лев загрыз девушку-подростка в африканской стране на глазах у друга

19 апреля в Найроби (столица Кении) 14-летняя девушка-подросток погибла из-за нападения льва. Трагическое событие произошло на ранчо, расположенном к югу от Национального парка Найроби, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of India, другой подросток стал свидетелем инцидента и сообщил о нем властям.

"Рейнджеры и группы реагирования KWS были быстро мобилизованы и отследили пятна крови, ведущие к реке Мбагати, где было обнаружено тело девочки с травмами на пояснице", – говорится в заявлении агентства по охране природы.

Льва на месте происшествия не застали. Власти установили ловушку для его поимки, отправили команды для поиска в этом районе, а также внедрили дополнительные протоколы безопасности.

В агентстве по охране природы подчеркнули необходимость увеличения финансирования для предотвращения конфликтов между человеком и дикой природой, включая системы раннего оповещения и более тесное взаимодействие с пострадавшим местным населением.

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