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Мир

Разъяренный лев загрыз девушку-подростка в африканской стране на глазах у друга

Хищник, животное, природа, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 02:59 Фото: pexels
19 апреля в Найроби (столица Кении) 14-летняя девушка-подросток погибла из-за нападения льва. Трагическое событие произошло на ранчо, расположенном к югу от Национального парка Найроби, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of India, другой подросток стал свидетелем инцидента и сообщил о нем властям.

"Рейнджеры и группы реагирования KWS были быстро мобилизованы и отследили пятна крови, ведущие к реке Мбагати, где было обнаружено тело девочки с травмами на пояснице", – говорится в заявлении агентства по охране природы.

Льва на месте происшествия не застали. Власти установили ловушку для его поимки, отправили команды для поиска в этом районе, а также внедрили дополнительные протоколы безопасности.

В агентстве по охране природы подчеркнули необходимость увеличения финансирования для предотвращения конфликтов между человеком и дикой природой, включая системы раннего оповещения и более тесное взаимодействие с пострадавшим местным населением.

Ранее мы писали, что самая старая горилла отпраздновала рекордный день рождения: посмотрите на нее.

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Аксинья Титова
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