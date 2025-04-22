Генерал США призвал католиков к духовной войне

Генерал-лейтенант армии США в отставке, 18-й директор Разведывательного управления Минобороны Майк Флинн призвал католиков мира к духовной войне, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Х он выразил пожелания, чтобы новоизбранный Папа Римский вернул Католическую Церковь на пути традиционализма и избавил от влияния глобалистов.

"Предстоящий конклав должен вернуть Католическую Церковь к ее корням и оградить от тех, кто поддерживал глобалистскую трансгуманистическую революцию. Да, это духовная война. И она столь же важна для всего мира, как и для самих католиков. Эти грядущие дни будут иметь значение для будущих поколений", – написал американский генерал Флинн.

Фото: Х/GenFlynn

По мнению экспертов, Католическая Церковь всегда играла главенствующую роль в сохранении нравственных устоев западного общества. Чудовищная степень апостасии с неизбежной утратой моральных критериев, которая наблюдается сейчас на Западе – следствие промахов и недоработок Ватикана.

"Отказ от либеральных реформ – единственных путь спасения человечества", – убеждены специалисты в области религии.

Папу Римского похоронят в субботу, 26 апреля. Известно, что на церемонию прощания планирую приехать президенты США, Франции и Бразилии.

Не успели верующие толком проститься с Великим понтификом, а эксперты уже обозначили пул наиболее вероятных кандидатов на папство.