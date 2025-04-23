Детали мирного плана Трампа по Украине узнали СМИ: Чей Крым?

В американском СМИ появилась информация о том, что включает план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

США ждут в среду, 23 апреля, ответа Украины на мирный рамочный документ, который включает признание Штатами Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми территориями, оккупированными с момента вторжения 2022 года. Об этом изданию Axios сообщили источники, непосредственно знакомые с этим предложением.

Отмечается, что одностраничный документ, представленный США украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает это как "окончательное предложение" президента Трампа. И Белый дом настаивает на том, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время.

"Предложение Трампа потребует серьезных уступок от президента Украины Владимира Зеленского, который ранее исключил возможность принятия российской оккупации Крыма и частей четырех регионов на востоке Украины. И хотя президент России Владимир Путин, как сообщается, предложил заморозить нынешние линии фронта, чтобы достичь соглашения, ранее он отвергал другие элементы американской программы, такие как размещение европейских миротворческих сил на территории Украины", – пишет издание.

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Киев считает это предложение крайне предвзятым по отношению к России: "В предложении очень четко говорится, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь расплывчато и в общих чертах говорится о том, что получит Украина".

Что получает Россия по предложению Трампа

"Де-юре" признание США российского контроля в Крыму.

"Фактическое признание" оккупации Россией почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте отмечается, что Украина может стать частью Европейского Союза.

Отмена санкций, введенных с 2014 года.

Расширение экономического сотрудничества с США, особенно в энергетическом и промышленном секторах.

Что получает Украина по предложению Трампа

"Надежная гарантия безопасности", включающая специальную группу европейских стран и потенциально также единомышленников из неевропейских стран. Документ расплывчат в отношении того, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминает никакого участия США.

Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией.

Беспрепятственный проход реки Днепр, протекающей вдоль линии фронта на юге Украины.

Компенсация и помощь в восстановлении, хотя в документе не указано, откуда будет поступать финансирование.

Другие элементы плана

Запорожская атомная электростанция будет считаться территорией Украины, но эксплуатироваться будет США, а электроэнергия будет поставляться как в Украину, так и в Россию.

В документе упоминается соглашение между США и Украиной о поставках полезных ископаемых, которое, по словам Трампа, будет подписано в четверг.

СМИ пишет, что этот план был разработан после того, как спецпредставитель Трампа Стив Виткофф на прошлой неделе встретился с Путиным, и встреча длилась более четырех часов.

Как сообщает FT, после того как план был представлен, Путин предложил приостановить вторжение России вдоль нынешних линий фронта в рамках потенциальной сделки.

Планируется, что Виткофф отправится в Москву на этой неделе для четвертой встречи с Путиным.

Как пишет The Post, Трамп обещал раскрыть детали своего плана в течение ближайших дней. Высокопоставленный чиновник администрации сообщил изданию, что документ также может включать развертывание европейских войск в Украине в случае достижения прекращения войны и прекращения огня.

21 апреля президент США выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе.