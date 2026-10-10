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Мир

Землетрясение в Панаме привело к обрушению зданий и перекрытию дорог

Землетрясение в Панаме привело к обрушению зданий и перекрытию дорог, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 12:16 Фото: wikipedia
9 октября 2026 года в Панаме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки продолжались около минуты и вызвали панику среди жителей столицы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Monde.fr, о погибших и пострадавших пока ничего неизвестно.

По информации Геологической службы США, эпицентр находился примерно в 10 км от населенного пункта Питалоса-Арриба на юге центральной части страны. В результате землетрясения обрушились отдельные здания и участки дорог. Больше всего пострадали несколько центральных провинций, а город Тоноси оказался отрезан от наземного сообщения.

Известно, что в столице люди спешно покидали высотные здания. Международный аэропорт Панама-Сити временно закрывали, а часть рейсов перенаправили в другие аэропорты. Также объявлялась угроза цунами, однако позднее предупреждения отменили. Панамский канал продолжил работу в обычном режиме.

Согласно данным местного института геонаук, после основного толчка зарегистрировали более 80 афтершоков, один из которых превысил магнитуду 6,0. Власти страны приостановили занятия в школах по всей Панаме.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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