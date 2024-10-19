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Пхеньян пригрозил Сеулу войной

Пхеньян пригрозил Сеулу войной, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 15:50 Фото: Jung Yeon-je/AFP
Северная Корея заявила о нарушении границы беспилотниками Южной Кореи после обнаружения дрона. Местные власти пригрозили, что в случая повторения будут рассматривать его как объявление войны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание DW, представитель Министерства обороны КНДР пригрозил, что в следующий раз нарушение территории страны приведет к "немедленному ответному удару".

Северная Корея утверждает, что 13 октября 2024 года нашли обломки южнокорейского военного дрона в Пхеньяне. Следственная группа считает, что этот дрон мог специально разбрасывать листовки над городом, но окончательных выводов еще нет.

Пхеньян сообщает, что в октябре дроны из Южной Кореи трижды подлетали к столице с пропагандистскими листовками.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что не может подтвердить эту информацию.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал президента Южной Кореи, обвинив Сеул в сотрудничестве с Вашингтоном с целью дестабилизации региона.

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