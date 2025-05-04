Индия решила ограничить подачу воды в Пакистан

Индия приостановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство PTI, аналогичные меры страна планирует принять на плотине Кишанганга на реке Джелам. По словам собеседника агентства, расположенные там гидроэлектростанции – Баглихар в Рамбане в Джамму и Кишанганга в северном Кашмире – позволяют Индии регулировать время сброса воды.

Согласно данным издания, использование плотин Баглихар и Кишанганга давно является предметом разногласий между Индией и Пакистаном. Исламабад уже обращался в арбитраж Всемирного банка по вопросу первой плотины, тогда как вторая подвергалась юридическому и дипломатическому контролю из-за того, что она может воздействовать на уровень воды в реке Нилум на пакистанской территории.

Много лет между Индией и Пакистаном действовал договор о водах Инда 1960 года о распределении водных ресурсов. По документу, Исламабад получил контроль над самим Индом и его притоками Чинабом и Джеламом. При этом Индия по договору может использовать их воду для орошения прилегающих полей и для нужд жителей прилегающих районов. Нью-Дели в свою очередь получил полный контроль над реками Беас, а также Рави и Сатледж.

Ранее мы сообщали, что на границе Индии и Пакистана произошла перестрелка. США призвали страны снизить "градус напряженности".

3 мая Индия закрыла свои порты для судов из Пакистана.

