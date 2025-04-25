Ужин с Трампом пройдет в Вашингтоне

22 мая в столице США состоится закрытый гала-ужин с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Такой чести будут удостоены 220 крупнейших держателей мем-монеты $TRUMP. Также в анонсе обещают и экскурсию по Белому дому.

"Присоединяйтесь к ужину с президентом Трампом в его частном клубе в Вашингтоне", – говорится на сайте проекта.

Объявление тут же отразилось на стоимости мемкоина. Он подскочил почти на 60%, с 9,3 долларов до 14,7 доллара. Это чуть более 7600 тенге.

Несмотря на резкий рост, цена президентской монеты остается значительно ниже пика, который случился незадолго до инаугурации Трампа в январе. Тогда токен взлетел с 6 до 75 долларов. Это свыше 39 тыс. тенге.

Также в мире стали распространяться слухи о следующем президенте США из семейства Трампа. Все потому, что в интернет-магазинах Дональда Трампа в продажу запустили продукцию с надписью "Трамп 2028".