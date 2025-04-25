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Мир

Владимир Путин и Стивен Уиткофф провели встречу в Москве

Владимир Путин принял Стивена Уиткоффа, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 19:51 Фото: МИД России
25 апреля в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает Zakon.kz.

С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом пишет пресс-служба МИД России.

Встреча продлилась три часа и носила конструктивный характер. Стороны обсудили в том числе возможность возобновления прямых переговоров России и Украины.

Иная информация пока не разглашается.

В этот же день в журнале Time вышло интервью Дональда Трампа, в котором затронуты вопросы развития США, России и Украины.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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