Владимир Путин и Стивен Уиткофф провели встречу в Москве

25 апреля в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает Zakon.kz.

С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом пишет пресс-служба МИД России.

Встреча продлилась три часа и носила конструктивный характер. Стороны обсудили в том числе возможность возобновления прямых переговоров России и Украины.

Иная информация пока не разглашается.

В этот же день в журнале Time вышло интервью Дональда Трампа, в котором затронуты вопросы развития США, России и Украины.