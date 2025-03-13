Спецпосланник президента США посетит Россию

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию на текущей неделе, сообщает Zakon.kz.

Как передает Fox News, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала.

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Она уточнила, что спецпосланник американского лидера намерен убедить Москву подписать соглашение о 30-дневном прекращении огня в Украине.

"Надеемся, что они согласятся", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Незадолго до этого Трамп заявил, что американские эмиссары уже направляются в Москву для обсуждения вопросов о прекращении огня. США надеются, что Россия даст согласие на перемирие, добавил он.

Ранее мы сообщали о том, какое влияние имеет Трамп на Путина в переговорах по Украине.