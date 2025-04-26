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Мир

Мощный взрыв прогремел в порту Ирана: пострадали 406 человек

взрыв, Иран, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 16:43 Фото: Х/GlobeWarReport
Число пострадавших при взрыве, который прогрел в порту Бендер-Аббас на юге Ирана сегодня, 26 апреля, достигло 406, сообщает Zakon.kz.

По информации иранского агентства Fars, неизвестно, сколько сотрудников порта находились на месте взрыва, когда он произошел, но, по словам работников порта, вероятно, много людей получили ранения, и возможно, даже погибли.

По данным СМИ, взрыв мог случиться на причале в результате возгорания топливного резервуара. По информации Fars, он был настолько мощным, что его слышали даже на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров.

В Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов сообщили, что взрыв не имеет отношения к нефтяной инфраструктуре. НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что 14 апреля 2025 года несколько человек погибли во время взрыва цистерны с топливом в Чечне.

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Андрей Дюсупов
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