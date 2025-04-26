Мощный взрыв прогремел в порту Ирана: пострадали 406 человек
По информации иранского агентства Fars, неизвестно, сколько сотрудников порта находились на месте взрыва, когда он произошел, но, по словам работников порта, вероятно, много людей получили ранения, и возможно, даже погибли.
#BREAKINGNEWS:🇮🇷💥-Reports from Iran: A massive explosion has been heard in Bandar Abbas, with the cause still unclear at this time.#Iran pic.twitter.com/uluCCDiJTH— Global War Report. (@GlobeWarReport) April 26, 2025
По данным СМИ, взрыв мог случиться на причале в результате возгорания топливного резервуара. По информации Fars, он был настолько мощным, что его слышали даже на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров.
В Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов сообщили, что взрыв не имеет отношения к нефтяной инфраструктуре. НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что 14 апреля 2025 года несколько человек погибли во время взрыва цистерны с топливом в Чечне.