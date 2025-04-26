Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана

Фото: pixabay

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 апреля выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и его соотечественникам в связи с гибелью людей и многочисленными пострадавшими в результате взрыва в морском порту "Шахид Раджаи" города Бендер-Аббас, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий данной трагедии. Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас на юге Ирана. Власти сообщили о четверых погибших и более чем 500 пострадавших.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: