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Политика

Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 22:22 Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 апреля выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и его соотечественникам в связи с гибелью людей и многочисленными пострадавшими в результате взрыва в морском порту "Шахид Раджаи" города Бендер-Аббас, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий данной трагедии.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас на юге Ирана. Власти сообщили о четверых погибших и более чем 500 пострадавших.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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