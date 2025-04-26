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Мир

Трамп сделал заявление после встречи с Зеленским в Ватикане

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 20:29 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватинкане 26 апреля опубликовал заявление в соцсети Truth Social, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, президент России Владимир Путин не имел никаких причин для нанесения ракетных ударов по Украине в последние несколько дней, когда ведутся переговоры о возможном прекращении российско-украинского конфликта.

Трамп считает, что подобное поведение президента РФ свидетельствует о том, что Путин на самом деле не хочет окончания войны. 

"Не было никаких причин для того, чтобы Путин в последние несколько дней запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам. Это наводит меня на мысль, что он, возможно, вовсе не хочет прекращать войну, а просто тянет время, и с ним нужно обращаться иначе, через "банковские меры" или "вторичные санкции". Слишком много людей погибает!" – написал президент США.

При этом он снова заявил, что конфликт между Россией и Украиной не произошел бы, если бы он был президентом.

"Это война сонного Джо Байдена, не моя. Она была провальной с первого дня, и ее вообще не должно было быть, и она бы не произошла, если бы я был президентом в то время. Я просто пытаюсь исправить тот беспорядок, который оставили мне Обама и Байден – и это полный кошмар", – подчеркнул Трамп.

Тем временем стало известно, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом выразил готовность Москвы возобновить переговоры с Украиной без всяких предварительных условий. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на похоронах Папы Римского и провели два коротких разговора. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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