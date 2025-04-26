Астролога арестовали за предсказание землетрясения в Мьянме

21-летнгего астролога из TikTok Джона Мо Те арестовали за предсказание разрушительного землетрясения в Мьянме, сообщает Zakon.kz.

Его видео в TikTok с предупреждением о еще одном крупном землетрясении вызвало панику среди населения, пишет NDTV. Астролог опубликовал свое предсказание 9 апреля после землетрясения магнитудой 7,7, в результате которого погибло очень много людей и были разрушены исторические храмы.

Он предупредил, что землетрясение "ударит по каждому городу в Мьянме" 21 апреля. Он также призвал людей эвакуироваться из зданий во время подземных толчков и "брать с собой важные вещи и убегать из зданий во время тряски". Его видео с предсказанием набрало более трех млн просмотров.

Многие поверили предсказанию и 21 апреля провели в палаточных лагерях вдали от высотных зданий. Астролога арестовали в этот же день в ходе рейда, а его аккаунт исчез из TikTok.

В настоящее время афтершоки и гуманитарный кризис мешают восстановить Мьянму после землетрясений.