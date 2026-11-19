Красная панда по кличке Фута из японского зоопарка официально признана самой старой в мире среди сородичей, содержащихся в неволе. О таком достижении стало известно из заявления Книги рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Так, на 17 ноября 2026 года животному исполнилось 23 года и 135 дней.

Известно, что Фута родился 5 июля 2003 года в зоопарке Nihondaira в городе Сидзуока. В 2004 году его перевезли в зоопарк города Тиба, где он по-прежнему живет.

Широкую известность панда получила еще в 2005 году. Тогда Фута впервые встал на задние лапы. Видео с необычной позой животного быстро стало популярным, а сам он даже появился в рекламе консервированного напитка.

В настоящее время Фута уже не может стоять на задних лапах из-за возраста, однако продолжает удивлять поклонников своим долголетием.

В среднем красные панды живут от 12 до 17 лет.

Предыдущий рекорд принадлежал панде по кличке Тейлор из американского зоопарка ZooMontana – она прожила 21 год и 265 дней.

В администрации зоопарка подчеркивают, у Футы время от времени возникают проблемы со здоровьем. Кроме того, в плохую погоду он остается в помещении. Тем не менее панда продолжает чувствовать себя достаточно хорошо.

Красная панда – это редкое древесное млекопитающее, обитающее в горных лесах Гималаев и юго-западного Китая. Несмотря на название и схожие привычки, она не является близким родственником большой черно-белой панды и выделена в самостоятельное семейство пандовых.

Ранее мы писали о том, что найдена самая длинная в мире дикая змея.