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Стало известно, на что Папа Франциск потратил все свои деньги перед смертью

Папа Римский Франциск, смерть, благотворительность , фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 01:50 Фото: Акорда
Незадолго до своей смерти Папа Римский Франциск направил около 200 тысяч евро на погашение ипотеки макаронной фабрики, расположенной в римской тюрьме для несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал The Economist, этим жестом понтифик хотел подчеркнуть, что истинная миссия церкви заключается в служении тем, кто находится на окраине общества.

"Незадолго до своей кончины он израсходовал почти все свои оставшиеся средства – около 200 тысяч евро – на выплату ипотеки фабрики при тюрьме для несовершеннолетних в Риме", – говорится в публикации.

Церемония захоронения Папы римского Франциска 26 апреля 2025 года состоялась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца. О том, как это было, можно узнать здесь.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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