Стало известно, на что Папа Франциск потратил все свои деньги перед смертью

Незадолго до своей смерти Папа Римский Франциск направил около 200 тысяч евро на погашение ипотеки макаронной фабрики, расположенной в римской тюрьме для несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал The Economist, этим жестом понтифик хотел подчеркнуть, что истинная миссия церкви заключается в служении тем, кто находится на окраине общества.

"Незадолго до своей кончины он израсходовал почти все свои оставшиеся средства – около 200 тысяч евро – на выплату ипотеки фабрики при тюрьме для несовершеннолетних в Риме", – говорится в публикации.

Церемония захоронения Папы римского Франциска 26 апреля 2025 года состоялась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца. О том, как это было, можно узнать здесь.

