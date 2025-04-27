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Туризм

Туриcты стали избегать США из-за случаев депортации

Туризм в США, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 07:25 Фото: pixabay
Путешественники и эксперты убеждены, что президент Дональд Трамп душит туризм в США, превращая отдых в депортацию, сообщает Zakon.kz.

На днях иммиграционная служба США депортировала двух молодых туристок из Германии. Девушки приехали на пять недель на Гавайи, но не забронировали жилье и вместо пляжа оказались в депортационном изоляторе, пишет издание VICE.

И этот случай не единичный. Ранее одну туристку из Европы депортировали из Сан-Диего, другую задержали при попытке попасть в США из Канады, и женщина провела 19 дней в заключении.

После того, как президент США Дональд Трамп сделал охрану границ делом своей личной ответственности, на границах действует политика "нулевой терпимости". В результате все больше туристов стали избегать поездок в США.

По данным Министерства торговли Соединенных Штатов Америки, в марте 2025 года число туристов снизилось:

  • из Германии – на 28%;
  • из Западной Европы в целом – на 17%;
  • из Центральной Америки – на 24%;
  • из Китая – на 11%.

По мнению профессора Нью-Йоркского университета Юкка Лайтамяки, ежегодные потери туристической отрасли при сохранении этой тенденции могут достичь 120 млрд долларов. Эксперт считает "фактор страха" из-за недавних арестов и депортаций главным мотивом туристов, отказывающихся от поездок в Америку.

"И такие страхи не проходят за одну ночь – последствия будут долгосрочными!" – убежден Юкка Лайтамяки.

Больше всех на туристический бойкот США настроены канадцы, которые раньше чаще всех посещали соседнюю страну – 20,2 млн посещений в 2024 году. Теперь желание ездить в Штаты среди канадцев снизилось на 36%. По сведениям одной из авиакомпаний, число бронирований билетов из Канады в США упало на 40%.

Политики из Демократической партии уже начали выражать беспокойство, что из-за снижения спроса сотрудники туристической сферы могут столкнуться с увольнениями.

Пасхальный отпуск старшая дочь президента Иванка Трамп провела в Коста-Рике.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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