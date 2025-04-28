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Мир

Военным Канады запретили кормить и трогать гусей

В Канаде военных попросили не кормить и не трогать гусей, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 02:50 Фото: pixabay
Военным и гражданским работникам Минобороны Канады запретили кормить или трогать диких гусей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал представитель Министерства национальной обороны Канады Ник Дрешер Браун, всем сотрудникам своего штаба на Carling Avenue в Оттаве разослали специальную инструкцию, в которой подробно описано, как вести себя при встрече с гусями. Об этом пишет Ottawa Citizen.

Оказывается, Carling Campus окружен зеленым поясом Оттавы, где гуси традиционно устраивают гнезда. В период с марта по май их поведение становится особенно агрессивным, особенно если рядом находится гнездо. Иногда оно может быть спрятано в цветочных вазонах или даже на крышах зданий.

"Если гусь проявляет враждебность, сотрудникам советуют сохранять спокойствие, не паниковать, медленно отступать, не сводя глаз с птицы, и по возможности казаться крупнее, подняв руки. Если гусь начинает шипеть или бросаться, нужно продолжать медленно отходить, не поворачиваясь к нему спиной", – говорится в инструкции Минобороны Канады.

Точное количество гусей на территории штаба неизвестно. Их численность не отслеживается. Хотя большинство столкновений с агрессивными гусями заканчиваются без серьезных последствий, иногда случаются травмы. Чаще всего люди получают их, пытаясь убежать и спотыкаясь.

В инструкции также отмечается, что канадские гуси – охраняемый вид, и переселять их во время гнездования запрещено.

Тушу семикилограммового кита выбросило недавно на побережье Дании.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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