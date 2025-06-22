Мишель Обама рада, что в их семье нет сына

Супруга бывшего президента США Барака Обамы призналась, что рада отсутствию у них сына, сообщает Zakon.kz.

По ее словам в подкасте IMO, муж наверняка захотел бы назвать сына в собственную честь. Обама отметила, что для ребенка это стало бы тяжелой ношей, ведь ему пришлось бы расти с именем знаменитого родителя.

"Я бы сочувствовала ему", – поделилась Мишель.

Она добавила, что "маленький Барак" был бы "потрясающим". Но все же экс-первая леди довольна, что они с мужем не попытались зачать мальчика после рождения двух дочерей – Саши и Малии.

Фото: Х/MichelleObama

Брат Мишель Крэйг Робинсон пошутил, что она и Барак "просто одалживают" при надобности его сыновей. В его семье двое сыновей – это 15-летний Остин и 13-летний Аарон.

Сам Барак Обама тоже получил имя в честь отца, Барака Хуссейна Обамы – кенийского экономиста и государственного чиновника. Он встретил мать будущего президента, антрополога Стэнли Энн Данэм, во время учебы на Гавайях.

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