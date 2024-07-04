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Мишель Обама смогла бы обойти Трампа на выборах – результаты опроса

Выборы, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 04:44 Фото: Instagram/michelleobama
Из всех возможных кандидатов-демократов Мишель Обама смогла бы обойти Трампа на выборах, сообщает Zakon.kz.

Как показывает новый опрос Reuters/Ipsos, кандидатуру супруги экс-президента поддержали бы 50% опрошенных. В этом случае за Трампа готовы проголосовать 30% опрошенных.

США, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 04:44

Фото: reuters

Также, судя по результатам нового опроса, который проходил в течение двух дней и завершился 2 июля, президент Джо Байден сравнялся со своим соперником-республиканцем Дональдом Трампом в гонке за победу на ноябрьских выборах. Это еще раз подтверждает, что борьба остается напряженной даже после широко раскритикованного выступления Байдена на дебатах.

Предыдущий опрос Reuters /Ipsos, проведенный 11-12 июня. Тогда Трамп имел незначительное преимущество в два процента.

На сегодняшний день Дональд Трамп уверен, что после неудачных дебатов 27 июня действующий президент Джо Байден снимет свою кандидатуру. Тем интереснее. Ведь в таком случае ему придется иметь дело с Камалой Харрис.

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