Жительница Англии не выжила после прыжка с парашютом

27 апреля 30-летняя женщина погибла в результате прыжка с парашютом в графстве Дарем (Англия). На ферму Рефорда в угольной шахте Шоттон прибыли бригады скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, На своем веб-сайте Wreford's Farm описывается как "небольшая семейная ферма", которая производит свинину и говядину с использованием "регенеративного сельского хозяйства". Именно там упала английская парашютистка.

Женщина в возрасте 30 лет скончалась на месте. Представитель полиции Дарема заявил, что смерть погибшей не рассматривается как "подозрительная".

Служба скорой помощи сообщила, что вызов поступил на место инцидента в 10:17 утра.

"Мы направили на место происшествия одну бригаду скорой помощи и одного фельдшера-специалиста", – добавил ее представитель.

Ранее стало известно, что туристка во время отдыха с родными в Испании упала с седьмого этажа и выжила.