"Как скучно я живу": собака из армии Казахстана взорвала соцсети прыжком с парашютом
Фото: Instagram/ssokazakhstan
Служебная собака Сил специальных операций Вооруженных сил Казахстана (ССО) покорила социальные сети прыжком с парашютом, сообщает Zakon.kz.
Видео с военных учений опубликовано в Instagram-паблике военного формирования. На кадрах боевая собака вместе с военными вылетает на вертолете и затем в паре с одним из них десантируется. Полет и приземление прошли успешно.
"Наша Ариша – если делает, то уверенно. Прыжок №2", – говорится в подписи.
На вопрос о том, зачем нужны такие прыжки с собакой, в ведомстве пояснили, что идет отработка мастерства управления парашютом, эвакуации и переброски раненого.
В комментариях пользователи восхитились собакой и военными:
- Как скучно я живу!
- Земля для всех, небо для избранных.
- Какая умница, спокойная.
- Ариша, конечно, молодец. Какой магний принимает?
- У этой собаки жизнь поинтереснее, чем у нас.
- Ну огнище!
- Мне хотя бы 1% храбрости от Ариши.
- Я сначала думала, что Ариша вряд ли вообще давала свое согласие на эту авантюру, а потом посмотрела, как она спокойненько крутит головой, разглядывая все, поняла, что походу она и была инициатором.
- Когда даже у собаки прыжков больше, чем у тебя.
- Даже собака совершила прыжок.
Zakon.kz ранее рассказывал, как живет вышедшая на пенсию служебная собака Берта.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript