"Как скучно я живу": собака из армии Казахстана взорвала соцсети прыжком с парашютом

Служебная собака Сил специальных операций Вооруженных сил Казахстана (ССО) покорила социальные сети прыжком с парашютом, сообщает Zakon.kz.

Видео с военных учений опубликовано в Instagram-паблике военного формирования. На кадрах боевая собака вместе с военными вылетает на вертолете и затем в паре с одним из них десантируется. Полет и приземление прошли успешно.

"Наша Ариша – если делает, то уверенно. Прыжок №2", – говорится в подписи.

На вопрос о том, зачем нужны такие прыжки с собакой, в ведомстве пояснили, что идет отработка мастерства управления парашютом, эвакуации и переброски раненого.

В комментариях пользователи восхитились собакой и военными:

Как скучно я живу!

Земля для всех, небо для избранных.

Какая умница, спокойная.

Ариша, конечно, молодец. Какой магний принимает?

У этой собаки жизнь поинтереснее, чем у нас.

Ну огнище!

Мне хотя бы 1% храбрости от Ариши.

Я сначала думала, что Ариша вряд ли вообще давала свое согласие на эту авантюру, а потом посмотрела, как она спокойненько крутит головой, разглядывая все, поняла, что походу она и была инициатором.

Когда даже у собаки прыжков больше, чем у тебя.

Даже собака совершила прыжок.

