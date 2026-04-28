События

"Как скучно я живу": собака из армии Казахстана взорвала соцсети прыжком с парашютом

Фото: Instagram/ssokazakhstan
Служебная собака Сил специальных операций Вооруженных сил Казахстана (ССО) покорила социальные сети прыжком с парашютом, сообщает Zakon.kz.

Видео с военных учений опубликовано в Instagram-паблике военного формирования. На кадрах боевая собака вместе с военными вылетает на вертолете и затем в паре с одним из них десантируется. Полет и приземление прошли успешно.

"Наша Ариша – если делает, то уверенно. Прыжок №2", – говорится в подписи.

На вопрос о том, зачем нужны такие прыжки с собакой, в ведомстве пояснили, что идет отработка мастерства управления парашютом, эвакуации и переброски раненого.

В комментариях пользователи восхитились собакой и военными:

  • Как скучно я живу!
  • Земля для всех, небо для избранных.
  • Какая умница, спокойная.
  • Ариша, конечно, молодец. Какой магний принимает?
  • У этой собаки жизнь поинтереснее, чем у нас.
  • Ну огнище!
  • Мне хотя бы 1% храбрости от Ариши.
  • Я сначала думала, что Ариша вряд ли вообще давала свое согласие на эту авантюру, а потом посмотрела, как она спокойненько крутит головой, разглядывая все, поняла, что походу она и была инициатором.
  • Когда даже у собаки прыжков больше, чем у тебя.
  • Даже собака совершила прыжок.

Zakon.kz ранее рассказывал, как живет вышедшая на пенсию служебная собака Берта.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
102-летняя британка прыгнула с парашютом
