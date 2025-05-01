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Мир

82-летняя женщина установила впечатляющий рекорд Гиннесса

США, планка, спорт, 82 года, рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 09:37 Фото: guinnessworldrecords.com
Сара Блэкман из Массачусетса вошла в Книгу рекордов Гиннесса, удержав планку на руках более пяти минут. Примечательным фактом является то, что американке 82 года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что женщина начала тренировки после смерти мужа. Ей помогал персональный тренер. Работу они начали с простых упражнений, спустя некоторое время женщина могла удерживать планку более четырех минут.

Сара тренировалась почти каждый день, опираясь на дисциплину и внутреннюю мотивацию. Так, она постепенно увеличила время удержания планки.

Как отмечено на сайте Книги рекордов Гиннесса, на момент регистрации рекорда ей было 82 года и 229 дней, в планке она простояла свыше 5 минут.

Она почти на два года старше предыдущей рекордсменки – экс-модели Playboy Энни Джудис, которая установила рекорд в возрасте 80 лет и 244 дней в 2024 году.

Примечательно, но самому возрастному мужчине, простоявшему дольше всех в планке, на момент фиксирования рекорда было 78 лет 135 дней – его установил Мейнард Уильямс из Новой Зеландии. Рекорд он поставил 6 апреля 2025 года.

Ранее Книга рекордов Гиннесса разместила совместные фото двух собак-рекордсменов. В кадре позируют самый высокий в мире пес – немецкий дог Реджинальд (Реджи), а также самая маленькая в мире собака – четырехлетняя чихуахуа Перл (Жемчужина).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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