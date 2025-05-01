82-летняя женщина установила впечатляющий рекорд Гиннесса
Известно, что женщина начала тренировки после смерти мужа. Ей помогал персональный тренер. Работу они начали с простых упражнений, спустя некоторое время женщина могла удерживать планку более четырех минут.
Сара тренировалась почти каждый день, опираясь на дисциплину и внутреннюю мотивацию. Так, она постепенно увеличила время удержания планки.
Как отмечено на сайте Книги рекордов Гиннесса, на момент регистрации рекорда ей было 82 года и 229 дней, в планке она простояла свыше 5 минут.
Она почти на два года старше предыдущей рекордсменки – экс-модели Playboy Энни Джудис, которая установила рекорд в возрасте 80 лет и 244 дней в 2024 году.
Примечательно, но самому возрастному мужчине, простоявшему дольше всех в планке, на момент фиксирования рекорда было 78 лет 135 дней – его установил Мейнард Уильямс из Новой Зеландии. Рекорд он поставил 6 апреля 2025 года.
Ранее Книга рекордов Гиннесса разместила совместные фото двух собак-рекордсменов. В кадре позируют самый высокий в мире пес – немецкий дог Реджинальд (Реджи), а также самая маленькая в мире собака – четырехлетняя чихуахуа Перл (Жемчужина).