Трамп заявил, что не совершил ни единой ошибки за 100 дней на посту президента США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвастался, что не допустил ни одной ошибки в первые 100 дней на посту главы государства, сообщает Zakon.kz.

Об этом политик заявил в эфире телеканала NewsNation.

"Я скажу, это самый сложный вопрос, который может быть, потому что я действительно не верю, что совершил какие-либо ошибки. Мы находимся в переходном периоде, и я думаю, это успокаивает", – подчеркнул он.

Штаты планируют зарабатывать миллионы и миллиарды долларов, но это требует времени. Это не происходит за одну ночь, но произойдет гораздо быстрее, чем люди думают, резюмировал глава Белого дома.

Несколькими днями ранее конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу. В числе статей об импичменте политик указал такие, как препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств, коррупция и "тираническое превышение полномочий".

О планах выдвинуть импичмент действующему президенту США Дональду Трампу 5 апреля 2025 года также заявил член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин.